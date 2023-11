Przypuszczają uderzenie. Rosjanie ruszyli na dwóch kierunkach

Warto przypomnieć, że w maju 2023 roku Rosjanie zdobyli Bachmut w Donbasie. Jednak zdobycie tego miasta wiązało się z ogromnymi stratami osobowymi. Co więcej, jak przyznawano nawet w Rosji, samo miasto nie miało strategicznego znaczenia. Mimo to, Rosjanie wydają się być zdeterminowani, aby odzyskać utracone wcześniej pozycje, co potwierdza ich obecna aktywność w okolicach Bachmutu.