Generał Toveri: Rosja nie sparaliżuje Finlandii, ale może nas zastraszać

Według Pekki Toveriego Finlandia jest trudnym miejscem do hybrydowych ataków. "Kraj ma małą i dobrze wykształconą populację, trudny język, dużą wolę obrony kraju i duże zaufanie do władz. To nie znaczy, że państwo jest odporne, dlatego zawsze trzeba być w gotowości" - tłumaczy poseł.