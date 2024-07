Zaufała nawigacji i skręciła na torach. Groźny incydent na przejeździe

Kuriozalny przypadek na drodze. Kierująca osobówką zaufała nawigacji i skręciła w lewo gdy znajdowała się na przejeździe kolejowym. PKP udostępniło właśnie archiwalne nagranie ku przestrodze. Widać na nim, jak zbliżająca się do rogatek skoda zaczyna nagle na torach skręcać w lewo przy włączanym kierunkowskazie. Być może kobieta za kółkiem była już zmęczona, ponieważ trudno jest wytłumaczyć inną jazdę niż w przód, gdy zbliżamy się do torowiska. Pojazd po zjeździe z torów utknął, a kierująca nie była w stanie już wyjechać. Po chwili wyszła z auta i nerwowo zerkała na telefon. "Na przejeździe kolejowo-drogowym w Niegoszowicach w woj. małopolskim doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierująca samochodem osobowym za bardzo zaufała nawigacji i skręciła na przejeździe na tor kolejowy. W tej sytuacji zdecydowanie zabrakło należytej uwagi podczas jazdy oraz zdrowego rozsądku. W sytuacji kryzysowej można skorzystać z "żółtych naklejek", które znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżu św. Andrzeja. Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Żółte naklejki posiadają trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 i numer awaryjny" - podsumowało sytuację PKP, przypominając kierowcom o zasadach.