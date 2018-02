Zatrzymano go z hukiem po zawiadomieniu TVP. Teraz sąd uchylił mu zakaz zbliżania się do dziennikarzy

Uczestnik antyrządowych protestów Franciszek J. został zatrzymany po atakach na dziennikarzy TVP. Mężczyźnie postawiono zarzuty. Jednocześnie sąd uznał, że nie ma powodu, by sympatyk obywateli RP musiał unikać osób, które obrażał.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Franciszek J. usłyszał trzy zarzuty (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Telewizja Polska zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z utrudnianiem wykonywania obowiązków służbowych i atakiem na dziennikarkę. Na demonstracji Obywateli RP przed Sejmem w grudniu Franciszek J. krzyczał do dziennikarzy TVP m.in.: "więcej mam szacunku dla k...y spod latarni, niż dla ciebie, tamta przynajmniej wie o co chodzi, a ty jesteś sprzedajna". Z kolei w lipcu do dziennikarza TVP Info Michała Rachonia krzyczał: "jeb… ci", a do innych manifestantów wołał: "weź go je…".

Po zawiadomieniu TVP prokuratura zatrzymała Franciszka J. Mężczyzna dostał dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do dziennikarzy TVP. – Sąd właśnie uchylił ten zakaz. Sędzia śmiał się, gdy zobaczył, jak to niby miałem im grozić. Ale na cofnięcie dozoru się nie zgodził, muszę co tydzień stawiać się na komisariacie – mówi Wirtualnej Polsce Franciszek J.

Zawiadomienie TVP zakończyło się przedstawieniem mężczyźnie zarzutów nakłaniania uczestników manifestacji do użycia przemocy wobec dziennikarza TVP Michała Rachonia oraz kierowania groźby spowodowania uszkodzenia ciała wobec dziennikarza Telewizji Polskiej w celu zmuszenia go oraz dziennikarki TVP do zaniechania interwencji prasowej.

Prokuratura czeka jeszcze na jedną ekspertyzę w sprawie broni znalezionej w domu mężczyzny. - Zarzut dotyczący nielegalnego posiadania dwóch sztuk broni palnej został przedstawiony w oparciu o wnioski płynące z opinii biegłego, uzyskanej jeszcze przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów - mówi prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - W toku przeszukania zabezpieczono inne jednostki broni oraz amunicję, które zostały przekazane do badań biegłemu z zakresu broni palnej i amunicji. W tym zakresie czekamy na opinię biegłego - dodaje.

Franciszek J. był już skazany na rok i dwa miesiące więzienia w zawieszeniu na cztery lata więzienia za pobicie. Był także karany za jazdę pod wpływem alkoholu.