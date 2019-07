Zatrzymano 15-latka na granicy. Chciał się dostać do Lwowa

Nastolatek bez opieki dorosłych chciał przekroczyć polsko-ukraińską granicę. Na pieszym przejściu w Medyce zatrzymał go Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Okazało się, że 15-latek uciekł z domu, bo chciał się spotkać ze znajomymi, których poznał w internecie.

Zatrzymany 15-latek to mieszkaniec woj. mazowieckiego - poinformowała mjr Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

- Strażnik graniczny zwrócił uwagę na 15-letniego obywatela Polski, który do kontroli zgłosił się sam, bez opieki rodziców czy innych osób dorosłych. Miał przy sobie paszport, który uprawnia do przekroczenia granicy. W trakcie rozmowy chłopiec wyjaśniał, że wybiera się do Lwowa na Ukrainę z zamiarem spotkania znajomych poznanych przez internet. Ostatecznie przyznał się, że uciekł z domu - powiedziała mjr Pikor.