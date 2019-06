Krzysztof Skiba przesłuchany przez policję. Poszło o Pomnik Polskiego Jabola

- Tak jak za dawnych czasów w moim domu pojawili się wczoraj panowie wiadomego resortu. W PRL-u byli to mało kulturalni panowie z SB, którzy dokonywali rewizji w mieszkaniu, szukając wrogich, antykomunistycznych materiałów i ulotek. Tym razem byli to dwaj kulturalni policjanci z dzielnicowego komisariatu. Przybyli, aby mnie przesłuchać - napisał Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Cyc, na Facebooku.

O co chodzi? Jak wyjaśnia Krzysztof Skiba, o koncert w Ustrzykach Dolnych, który odbył się w sierpniu ubiegłego roku. Był to urodzinowy koncert zespołu KSU z niemal 10-tysięczną widownią. Część z uczestników zaczęła wznośić okrzyki "Je..ć PiS!". Muzyk zapewnia, że nikt ze sceny nie powtarzał tych okrzyków.

"Była to spontaniczna reakcja publiczności, która w demokratycznym państwie ma przecież prawo krzyczeć, co jej się podoba. Ja na początku myślałem, że 'Je...ć...PiS' to jest tytuł jakiejś nowej piosenki grupy KSU, ale jak się potem okazało, zespół jeszcze takiej piosenki nie napisał" - pisze Skiba.