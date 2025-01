Zatrzymanie wojny? Zełenski przedstawił plan

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w rozmowie z amerykańskim podcasterem Lexem Fridmanem, wyraził gotowość do rozmów o zawieszeniu broni z Władimirem Putinem. Warunkiem jest jednak zapewnienie przez USA i Europę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Początki wojny i reakcje Zachodu

Zełenski w wywiadzie opowiedział o początkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podkreślił, że zachodnie wywiady przewidywały możliwość ataku, dlatego apelował o wsparcie w postaci broni lub sankcji prewencyjnych.

- Poprosiłem o sankcje. Żeby go (Władimira Putina - red.) przestraszyć. Nie mówcie, proszę, że jak on przyjdzie, jak przejdzie przez granicę, jak będzie zabijał, my wydamy sankcje. To chu..., wybaczcie. Naprawdę - relacjonował prezydent Ukrainy.

Zełenski zaznaczył, że przed wojną nie otrzymał wystarczającej pomocy. - Jeśli uznamy, że słowa są pomocą, to otrzymaliśmy wiele, bo słów było za dużo. Nawet więcej, niż za dużo - dodał.

Rozmowy z Łukaszenką i Trumpem

Prezydent Ukrainy wspomniał również o rozmowie telefonicznej z Alaksandrem Łukaszenką, która miała miejsce kilka dni po rozpoczęciu inwazji. - W pierwszych dniach wojny rozmawiałem przez telefon z Łukaszenką, a on przeprosił. Powiedział: 'To nie ja. Z mojego terytorium puszczali rakiety i puszczał Putin'. To jego słowa – powiedział Zełenski.

Gwarancje bezpieczeństwa i przyszłe negocjacje

Podczas wywiadu Zełenski poruszył temat zawieszenia broni i silnych gwarancji bezpieczeństwa. - Myślę, że 25 stycznia lub w inny dzień usiądziemy przede wszystkim z Trumpem. Będziemy rozmawiać o tym, jak możemy zatrzymać wojnę i Putina - powiedział Zełenski. Podkreślił, że Europa powinna mieć udział w negocjacjach.

- Jestem pewien, że Trump wraz z Europą mogą zaoferować Ukrainie mocne gwarancje bezpieczeństwa. A potem rozmowa z Rosjanami. To jedyny sposób, a nie po prostu tak, że my od razu usiądziemy (do rozmów - red.) we trzech - zauważył.

Zełenski zaproponował również, by przekazać Ukrainie rosyjskie zamrożone aktywa o wartości 300 miliardów dolarów, za co Kijów miałby zobowiązać się do zakupu broni w USA.