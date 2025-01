- Tylko dziś mieliśmy 73 ataki rakietowe, zginęli ludzie, a to codzienna rzeczywistość - powiedział Zełenski.

Zełenski przypomniał, że na początku wojny zwracał się do Rosjan po rosyjsku, ale nie było żadnej reakcji. - Oni są niemi. Nie słyszą. Ktoś się boi. Powody są różne - wyjaśnił prezydent. Dodał, że chciałby udzielać wywiadów po ukraińsku, co jest dla niego ważne.

Podczas rozmowy Lex Fridman spytał, czy prawdziwe są informacje, że rosyjski jest zakazany w Ukrainie. Zełenski zaprzeczył, mówiąc: " To nieprawda. Dziś mamy brak szacunku do rosyjskiego z powodu Rosjan ".

"To bzdura". Zełenski mówi o prośbie do USA

"To bzdura". Zełenski mówi o prośbie do USA

Przypomnijmy, że w 2022 roku Zełenski zaapelował do Rosjan, by odmawiali przyjmowania wezwań do wojska, uciekali lub – jeśli już trafią na front – poddawali się.