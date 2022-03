Wojna w Ukrainie. Zełenski zwrócił się do Rosjan. "Widzieliśmy dokumenty, mapy"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w niedzielę do Rosjan, by nie byli obojętni wobec agresji ich kraju na Ukrainę. Przekonywał w nagraniu opublikowanym w serwisie Facebook, że obecnie walka toczy się również o to, by zachować to, co było dobre w samej Rosji.