"Putin by tego nie zrobił". Rosjanie w strachu

Nie dowierzają albo boją się mówić inaczej, wypierają prawdę lub uznają, że widocznie tak trzeba było zrobić. Oskarżają Żeleńskiego i Amerykanów. Albo wolą powstrzymać się od wypowiedzi, bo to niebezpieczne. Tylko jednak starsza pani ma odwagę, by krótko i dosadnie skwitować: "do cholery z Putinem".