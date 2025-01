Obawy USA. Blinken ujawnia, co się dzieje na froncie

- Do końca grudnia tysiąc północnokoreańskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych w obwodzie kurskim - powiedział Blinken.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że obecność ukraińskich wojsk w tym regionie ma znaczenie dla przyszłych negocjacji. Blinken zaznaczył, że istnieją dowody na to, że Moskwa planuje dzielić się z Pjongjangiem technologiami kosmicznymi i satelitarnymi .

Blinken potępił ostatnią próbę rakietową przeprowadzoną przez Pjongjang, uznając ją za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rakieta balistyczna przeleciała ok. 1100 km i wpadła do Morza Japońskiego. Była to pierwsza taka próba od dwóch miesięcy, od wyborów prezydenckich w USA, które wygrał Donald Trump.