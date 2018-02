Zatrzymanie Władysława Frasyniuka. Wniesiono zażalenie na użycie kajdanek

Zakucie Władysława Frasyniuka w kajdanki było nieuprawnione - uznał adwokat opozycjonisty. I złożył zażalenie na działanie policji. Żona Frasyniuka zaznacza, że robią to dla innych poszkodowanych z powodów "politycznych".

"Każdy musi mieć prawo do stosownego środka odwoławczego. Prawa i wolności muszą przysługiwać, rzeczywiście i realnie, każdemu z Nas" - zaznaczył we wpisie na Facebooku Piotr Schramm. Adwokat Władysława Frasyniuka poinformował, że do prokuratury wniesiono zażalenie na założenie Frasyniukowi kajdanek podczas zatrzymania.