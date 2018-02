Świadkiem zatrzymania Frasyniuka był jego synek. Żona: "Trochę to przeżył, był lęk"

10-letni syn Władysława Frasyniuka był świadkiem zatrzymania ojca. – Razem z mężem przygotowaliśmy go na taką sytuację, ale stres i poczucie lęku było – mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, żona opozycjonisty.

Policja weszła do domu Frasyniuków po szóstej rano (Forum)

Policja przyszła po Frasyniuka po szóstej rano. – Byliśmy świadomi, że może do tego dojść. Wiedzieliśmy, jakie są konsekwencje tego, że mąż nie stawia się na wezwania. Mój mąż ma już doświadczenie w zatrzymywaniu przez policję. Ja i mój syn tego doświadczenia nie mieliśmy. W pewnym stopniu przygotowaliśmy na to Antka, to na pewno pomogło – mówi Dobrzańska-Frasyniuk.

Antek ma 10 lat. - Z dzieckiem trzeba rozmawiać, nie można oszukiwać, czy traktować jako istoty, która nic nie rozumie. Nasz syn bierze udział w wydarzeniach, które dotyczą dorosłych. Zdecydowaliśmy, że dojrzale go potraktujemy i to przyniosło skutek – mówi żona opozycjonisty.

I dodaje: - Stresu jednak nie da się uniknąć. Trochę to przeżył. Do zatrzymania męża doszło rano, jeszcze było ciemno, pojawili się obcy panowie w domu. Na dziecku to robi duże wrażenie i odczuwa stres, pojawia się jakiś lęk. Staraliśmy się tak wszystko zrobić, żeby go nie przestraszyć. Jeszcze dzisiaj rano z nim rozmawialiśmy. Powiedzieliśmy mu, że jesteśmy z niego bardzo dumni i że dał sobie fantastycznie radę.

Władysława Frasyniuka czeka teraz proces. Jego prawnik Piotr Schramm rozważa złożenie zażalenia na bezzasadne zatrzymanie. - W pierwszej kolejności mamy siedem dni na złożenie zażalenia na bezzasadne zatrzymanie. W szczególności wobec faktu, że panu Frasyniukowi zostały założone kajdanki podczas zatrzymania. Uważamy, że było to niepotrzebne i nieadekwatne do sytuacji. Przepisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego pozwalają na stosowanie kajdanek, ale nie zobowiązują do tego. Władysław Frasyniuk nie stawiał żadnego oporu – mówi Wirtualnej Polsce.

Adwokat bierze pod uwagę wystąpienie do instytucji międzynarodowych w sprawie swojego klienta. - Jeśli okaże się, że w Polsce nie będzie szans na bezstronny proces, to zwrócimy się również do sądów i instytucji międzynarodowych. Nie mamy przecież pewności, kto będzie rozpatrywał sprawę, biorąc pod uwagę zmiany dokonywane przez ministra sprawiedliwości w składach poszczególnych szefostw sądów – podkreśla mec. Schramm.

Władysław Frasyniuk został zatrzymany przez policję w środę rano w swoim domu we Wrocławiu. Prokuratura przedstawiła mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Po 10-minutowym przesłuchaniu opozycjonista został zwolniony do domu. Grozi mu do trzech lat więzienia. Do zatrzymania doszło, ponieważ wcześniej Frasyniuk dwukrotnie nie stawił się na wezwanie warszawskiej Prokuratury Okręgowej.