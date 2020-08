Zatrzymanie Margot. Zbigniew Ziobro zapowiedział formalną odpowiedź unijnej komisarz

W ocenie Zbigniewa Ziobry apel Danji Mijatović powinien być dla niej powodem do wstydu. Jego zdaniem unijna komisarz staje w ten sposób w obronie agresji, a nawet zachęca do przemocy. "Pani komisarz wstydziłaby się tego, co pisze. Bo jest to właśnie obrona agresji i przemocy oraz zachęta do przemocy w sprawach sporów światopoglądowych" - stwierdził minister sprawiedliwości.