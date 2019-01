Zatrzymanie Bartłomieja M. przez CBA. Internet reaguje

Informacja o zatrzymaniu byłego rzecznika MON Barłomieja M. spadła jak grom z jasnego nieba. Internauci, w tym politycy i dziennikarze chętnie komentują wydarzenie poranka. Niektórzy piszą zdawkowo: "grubo", "mocne". Inni doszukują się w sytuacji rozgrywki wewnątrz obozu władzy.

"Mocne" - pisze poseł Adam Szłapka, "grubo" - ocenia dziennikarz Kamil Dziubka. To reakcje na informację TVP Info o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne sześciu osób, w tym byłego rzecznika MON Bartłomieja M.

Internauci ironizują, że nikt nie zna byłego bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza. "To ten Bartłomiej M., o którym Antoni Macierewicz mówił, że przerasta opozycję? No to rzeczywiście, przerósł!" - napisał dziennikarz Jacek Nizinkiewicz.