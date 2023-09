Jeden z kanałów "Z" napisał: "Siły Zbrojne Ukrainy z dużą siłą zaatakowały nasze pozycje w rejonie Werbownego, ale zostały odparte przez armię rosyjską. Ewakuacja rannych to prawdziwe wyzwanie, dlatego wiele "300" bez odpowiedniej pomocy trafia do kategorii "200". To tzw. ładunek 200 - w taki sposób oznaczone są wszystkie samochody transportujące zwłoki zabitych podczas wojny. Numer 300 dotyczy rannych.