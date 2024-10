Zatrzymali go na hulajnodze. Dostał mandat 2,5 tys. zł

Pijany pojechał hulajnogą do sklepu

W piątek 11 października tuż po godzinie 10, podczas patrolu ul. Zawadzkiego mundurowi ze strzeleckiej drogówki zwrócili uwagę na jadącego na hulajnodze mężczyznę. Jego tor i sposób jazdy wskazywały, że może on być nietrzeźwy. Mężczyzna miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi. Po zatrzymaniu go do kontroli mundurowi od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu.