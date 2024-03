Zatrzymali ciężarówkę z Hiszpanii. Odkrycie służb pogrążyło kierowcę

Wielkie odkrycie służb w okolicach Jędrzychowic (woj. dolnośląskie). Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu ciężarowego, który przewoził towar z Hiszpanii do Polski. Zgodnie z dokumentacją, przewoził on środki ochrony roślin i suszone warzywa. Na naczepie samochodu ciężarowego znajdowały się chemikalia roślinne, ale w ośmiu pudełkach zamiast suszonych warzyw ukryte było, aż 39 kg marihuany. Jak informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, z takiej ilości narkotyku można uzyskać ok. 39 tys. działek dilerskich, co sprawia, że straty państwa mogłyby osiągnąć prawie 2 mln złotych. Tymczasowo zatrzymano kierowcę i pasażera. W Lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawiono im zarzut przemytu znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.