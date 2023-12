Zatrzymali busa do kontroli. Pokazali, co przypadkiem odkryli w środku

Zwykła kontrola drogowa w ramach akcji "Trzeźwy poranek" bartoszyckiej drogówki pozwoliła namierzyć kontrabandę. W trakcie działań policji na drogach gminy Bartoszyce w pewnym momencie zatrzymano busa. Kierowca był trzeźwy i posiadał aktualne prawo jazdy i z początku nic nie wskazywało, że mogą pojawić się jakieś problemy. Z racji na problem nielegalnej migracji funkcjonariusze postanowili zajrzeć jeszcze do przestrzeni ładunkowej pojazdu 48-latka z Bartoszyc. Ku zdziwieniu policjantów tam znaleziono kilka toreb wypełnionych nielegalnymi paczkami papierosów. Jak przekazała policja, była to dość spora ilość nielegalnego towaru, dlatego jeszcze tego samego dnia pojechano do domu kierowcy. Tam w garażu odkryto kolejne torby z papierosami, co dało służbom pewność, że mają do czynienia z kontrabandą. "48-latek z gminy Bartoszyce przewoził 3000 paczek nielegalnych papierosów. Z kolei garaż mężczyzny wypełniony był kolejnymi kartonami z papierosami. Łącznie, policjanci zabezpieczyli ponad 38 000 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy" - przekazała policja. Mieszkaniec Bartoszyc usłyszał zarzut nabywania, przechowywania i przewożenia wyrobów akcyzowych. Prokurator oddał 48-latka pod policyjny dozór i zabronił wyjazdu z kraju.