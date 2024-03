Zatrzymali audi z Białorusi. Labrador Odi miał nosa

Psiego nosa ciężko jest oszukać. Przekonało się o tym dwóch obywateli z Białorusi, których podróż zakończyła się na drodze krajowej nr 16 w okolicach polsko-litewskiej granicy w Ogrodnikach. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy zatrzymali do kontroli dwa audi Q7 na białoruskich tablicach. W pewnym momencie autami zainteresował się wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych labrador Odi. We wskazanych przez psa elementach podłogi dwóch aut mundurowi znaleźli łącznie blisko 4300 paczek białoruskich papierosów. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to niemal 65 tys. zł. "Wobec kierowców wszczęto sprawy karne skarbowe, do których zajęto papierosy oraz samochody przystosowane do ich przemytu. Białorusinom grożą kary grzywny i przepadek zabezpieczonych aut" - wyjaśniła Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.