Zatrzymają ją w kilka tygodni? Generał bez złudzeń o kontrofensywie

- Sytuacja na froncie jest trudna. (…) Postęp ofensywy ukraińskiej jest ograniczony. (…) Jednak Rosjanie odtwarzają swoje odwody. Moim zdaniem, za miesiąc lub dwa, będą w stanie zatrzymać kontrofensywę armii ukraińskiej - stwierdził gen. Waldemar Skrzypczak, były Dowódca Wojsk Lądowych, w programie "Newsroom WP". Oficer ocenił, że w ukraińskich działaniach brak jednego skoncentrowanego uderzenia na pozycje Rosjan. - Ukraińcy atakują na kilku kierunkach jednocześnie. Stosują zasadę rozpraszania wysiłku. Tak się ofensyw nie prowadzi - twierdzi gen. Skrzypczak. Zwrócił również uwagę, że wojska Kijowa zbyt dużą wagę przykładają do walk o Bachmut. - Z tego co wiem, to ukraińska armia ponosi tam duże straty. Dowódcy ukraińskiej armii skupiają się na zdobyciu Bachmutu i jego utrzymaniu, a nie prowadzą operacji w głąb ugrupowania obronnego armii rosyjskiej, czyli nie czynią przełamania na kierunku bachmuckim. A istotą kontrofensywy nie powinno być zdobywanie miasta, ale przełamywanie obrony rosyjskiej, aby rozbić ich siły w rejonie łuku donbaskiego i wyprzeć ich z Donbasu. A na to się nie zanosi - podsumował generał.

Rozwiń