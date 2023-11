Zastrzeżenie PESEL. Instrukcja. Polacy chcą chronić dane po wycieku ALAB

Jak przekazała firma ALAB, 19 listopada 2023 zaobserwowana została próba zmasowanego ataku na serwery spółki. W jej efekcie dostęp do danych pacjentów mogły uzyskać osoby nieuprawnione. "Wstępna analiza incydentu wykazała, że osoby trzecie w sposób bezprawny mogły uzyskać dostęp do następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wynik badania laboratoryjnego" - wskazano w komunikacie spółki, podkreślając, że podjęto awaryjne procedury bezpieczeństwa i wdrożono działania, mające na celu likwidację skutków ataku. Co w związku z wyciekiem danych z ALAB mogą zrobić pacjenci?