Jak nie dać się okraść, czyli ochrona przed wyłudzeniem kredytu na nasze dane?

Po co oszustom nasze dane?

Bez względu na to, w jaki sposób oszuści wejdą w posiadanie naszych danych, mogą je wykorzystać nie tylko po to, by wyłudzić kredyt lub pożyczkę. Złodzieje mogą też wziąć na nasze nazwisko abonament wraz z telefonem, wypożyczyć samochód, wynająć mieszkanie czy pokój hotelowy, a nawet otrzymać duplikat naszej karty SIM i w ten sposób przejąć dane do logowania do banku, poczty e-mail czy mediów społecznościowych.