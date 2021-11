"Zastosować manewr Pattona". Kuriozalna rada Cejrowskiego dla służb

Ów oficer służył na początku XX wieku na Filipinach, okupowanych wówczas przez USA. Był gubernatorem wojskowym południowej części wyspowego kraju, zamieszkanej m. in. przez ludność muzułmańską. Według anegdot, Pershing miał nakazywać swoim żołnierzom, walczącym z islamskimi buntownikami, by maczali naboje w świńskiej krwi. Niby chodziło o to, by Filipińczyków zniechęcić do występowania przeciwko okupantom – wszak każda kula, mogła i posłać nie tylko na tamten świat, ale także "prosto do Piekła". Nie udowodniono jednak, by opowieść ta czymś więcej niż barwną anegdotą.