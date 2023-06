"Zastąpić słabe Niemcy Polską". Finowie o supermocarstwie nad Wisłą

"HS" przytoczył artykuł ambasadora RP przy NATO, Tomasza Szatkowskiego, zatytułowanego "Z biorcy bezpieczeństwa Polska stała się jego głównym gwarantem w Europie Środkowej", opublikowanego na jesieni ub. roku przez portal "Wszystko Co Najważniejsze". Wskazano na dążenie Warszawy do uzyskania większych wpływów w strukturach dowodzenia NATO, m. in. poprzez zwiększenie obecności Polski poza jej terytorium.