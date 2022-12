Zaspy śniegu i silny mróz. Turyści nie byli w stanie iść dalej

Pogoda w Tatrach

We wtorek nad Tatrami zapanowała słoneczna i bardzo mroźna pogoda. Na szczycie Kasprowego Wierchu leży już 79 cm białego puchu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a temperatura na szczycie spadła rano do minus 16 st. C. Porywy silnego wiatru osiągającego w porywach do 36 km/h powodują, że odczuwalna temperatura wynosi tu -23 st. C.