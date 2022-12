-19 stopni. Zaatakuje trzaskający mróz. IMGW alarmuje

- Tylko na północy i północnym wschodzie spodziewane są nieco większe opady, które mogą dać do 5 cm przyrostu pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na Śląsku, w Małopolsce i krańcach północno-wschodnich, do plus 2 na Wybrzeżu Wschodnim. W rejonach podgórskich zobaczymy minus 7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy porywisty. W rejonie Zatoki Gdańskiej okresami może być dość silny i osiągać do 65 km/h. Na północnym wschodzie i w górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne - powiedziała Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.