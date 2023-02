"Zasłużyliście na to!". Miedwiediew atakuje po decyzji Putina

Jednoznacznie na decyzję swojego przywódcy zareagował Dmitrij Miedwiediew. "Stany Zjednoczone dostały to, na co zasłużyły swoją głupią i antyrosyjską polityką, czyli zawieszenie porozumienia Nowy START. Nie można walczyć z Rosją, udając, że w kwestiach stabilności strategicznej wszystko jest w porządku. Zasłużyliście na to!" - napisał w propagandowym wpisie na Twitterze były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.