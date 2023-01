Zrzucają odpowiedzialność na prezydenta Dudę? Minister wprost

Dlaczego Solidarna Polska zasłania się prezydentem ws. ustawy o Sądzie Najwyższym, skoro to posłowie przyjmują ustawy? - Gospodarzem ustawy o Sądzie Najwyższym jest pan prezydent, bo to on zaproponował ostatnią jej zmianę. Jeśli mówimy o tak ważnej sprawie, jak możliwość odblokowania środków z funduszy europejskich, a miało nie być już szantażu, to stanowisko pana prezydenta, który twierdzi, że ustawa w tym brzmieniu godzi w jego kompetencje, również będzie dla nas wyznacznikiem. Uważamy, że w tej sprawie stanowisko pana prezydenta powinno wybrzmieć zanim ustawa opuści parlament - odpowiadał w programie "Tłit" Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski.