Nerwowe reakcje w Polsce po zapowiedzi USA. Wojskowi komentują

Zamieszanie wywołał artykuł opublikowany w środę przez "The New York Times". Dziennikarze poinformowali, że prezydent USA Joe Biden miał zatwierdzić przekazanie Ukrainie kolejnego systemu przeciwlotniczego Patriot. Chodziłoby o baterię pochodzącą od amerykańskich wojsk w Polsce. W naszym kraju stacjonuje obecnie bateria amerykańskich Patriotów, która m.in. ochrania logistyczny hub w Rzeszowie, przez który trafia do Ukrainy duża część pomocy sprzętowej.