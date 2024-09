Zaskoczenie po słowach Tuska. "Nie wierzyłem własnym uszom"

Poseł PSL zasugerował, że słowa Tuska nie były przypadkowe. - To jest kolejny sygnał na to, o czym mówię od stycznia nieprzerwanie, że Donald Tusk szykuje się do wyborów prezydenckich, będzie kandydował na prezydenta. W związku z tym pokazuje, że on ma rząd ludzi - według niego - słabych: jedźcie się wyspowiadajcie, bo tylko ja tu jestem silny - przekonywał Sawicki.