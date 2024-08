Gorąco na posiedzeniu. Tusk krytykuje sytuację w mediach publicznych

Tusk wytyka błąd własnemu rządowi

- Apeluję do pań i panów ministrów, żebyście wyciągnęli wnioski z lekcji historycznej z 31 sierpnia, tzn. żebyśmy jako skarb traktowali wzajemną lojalność i poczucie, że jesteśmy wielką drużyną - mówił dalej Tusk, nawiązując do rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. - Chcę was przekonać do tego myślenia, które wtedy było źródłem siły i które musi pozostać tym źródłem siły naszego rządu i źródłem wiary ludzi, że jesteśmy dla nich - zaznaczył.