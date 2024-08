Uroczystości bez Wałęsy. "Czuję się urażony"

"Czuję się urażony"

Wałęsa zaznaczył, że "dał z siebie wszystko, co możliwe". - Całe swoje życie walczyłem, by skończyć komunę, by oderwać się od Związku Sowieckiego. Problem polegał na tym, że nie było to możliwe. Po osiągnięciu pierwszego punktu natychmiast myślałem o tym, jak osiągnąć drugi - powiedział Lech Wałęsa.