Wałęsa ma radę dla Tuska. Chodzi o wybory do PE

Choć rządząca koalicja odbiła od PiS kilka sejmików, to jednak Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w całej Polsce. Partie mają przed sobą drugą turę wyborów samorządowych, a w czerwcu - wybory do Parlamentu Europejskiego. Były prezydent Lech Wałęsa radzi Donaldowi Tuskowi, co powinni zrobić, by je wygrać.