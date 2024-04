Zmiana w szkołach. Będzie nowy przedmiot

Barbara Nowacka dodała, że istotną częścią przedmiotu będzie nie tylko historia Polski, ale i miejsce Polski w Europie. - Patriotyzm to nie tylko machanie flagą i mówienie o sobie, jako o patriocie. Patriotyzm to troska o ojczyznę, udział w wyborach, rozumienie procesów społecznych, szacunek do innych poglądów i udział w debacie publicznej - podkreśliła szefowa resortu edukacji.