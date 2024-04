Koszmar przeciwników reformy coraz bliżej. Podstawa programowa do odchudzenia

Odpowiadając, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że Stachowiak-Różecka "nie zna przepisów obowiązujących w polskiej szkole, ponieważ zasugerowała, że podstawy powinny być takie szerokie, żeby nauczyciel mógł sobie wybrać z tego, co ma realizować". "Jest dokładnie odwrotnie" - zauważyła Lubnauer. "Podstawa programowa to jest to, co nauczyciel musi zrealizować" - podkreśliła.