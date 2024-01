To ostatnie miesiące HIT-u. Minister mówi jasno

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała w programie "Tłit", że przedmiot HiT (Historia i Teraźniejszość) od 1 września zniknie ze szkół. Zastąpi go inny przedmiot, który szefora resortu nazwała wychowaniem obywatelskim. - Będzie tam dużo elementów dotyczących partycypacji, demokratyzacji społeczeństwa, dotyczących konstytucji (...) - takich umiejętności poruszania się we współczesnym świecie. Oczywiście, z nawiązaniami do historii współczesnej - opisywała szefowa resortu edukacji.

