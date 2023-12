Wałęsa: Donald Tusk jest najlepszy w obecnych czasach

Donalda Tuska określił jako "najlepszego w obecnych czasach". Wałęsa argumentuje to, mówiąc, że premier doskonale rozumie dzisiejsze pokolenie, wie jak do niego mówić aby ludzie go słuchali. Zauważa, że dzisiejsze pokolenie nie ma obciążenia przeszłością i nie zastanawia się nad przyczynami, a jedynie chce usuwać skutki. Według Wałęsy, Tusk jest lepszy od niego, gdyż już dawno to zrozumiał i wprowadził zmiany w narracji.