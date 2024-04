Zaskakujący wywiad Obajtka. Wicepremier: sytuacja była mętna

Daniel Obajtek ma kandydować z list PiS do Parlamentu Europejskiego. W rozmowie z Money.pl przyznał, że cieszy się, że nie kieruje już Orlenem, który określa w bardzo ostrymi słowami. - Za czasów Daniela Obajtka, wcześniej pana Krawca i dzisiaj mogę powiedzieć, że Orlen to perła polskiej gospodarki. Jeżeli mamy firmę, która jest wyjątkowa, powinniśmy dobrze nią zarządzać. Jestem zaskoczony, że politycy zmieniają zdanie o miejscach pracy, gdy z nich odchodzą. Nigdy tak nie robiłem. Jeżeli ktoś się odwraca od swojej firmy, to znaczy, że kłamał - skomentował w programie "Tłit" wicepremier Krzysztof Gawkowski. Patryk Michalski pytał go o kartki z informacjami o braku paliwa, które zdaniem Obajtka miały uspokoić klientów podczas awarii. - Dla mnie cała ta sytuacja była mętna, gdy na wielu stacjach brakowało paliwa i tłumaczono to awarią. Chciałbym, by było to naświetlone. Na razie nie wiemy, kto mówi prawdę i co tam się wydarzyło - dodał polityk Lewicy.

