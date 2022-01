Zaskakujący sojusz. Kosiniak-Kamysz ujawnia szczegóły

O godz. 10 odbędzie się wspólna konferencja prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka. O szczegółach mówił Kosiniak-Kamysz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Walczyliśmy razem z "piątką Kaczyńskiego", ta walka okazała się skuteczna - i na protestach, i w parlamencie. Mamy więc wspólne cele. Dzisiaj będzie o ogromnych wzrostach cen, o drożyźnie, która dobija również rolników i za chwilę jeszcze bardziej konsumentów. Będziemy mówić o cenach nawozów. Przedstawimy ciekawy pomysł, jak obniżyć ceny nawozów, a przez to obniżyć ceny żywności - zdradził prezes PSL. Pytany, czy szykuje się koalicja PSL z Agrounią, odparł: - Jeśli się walczy o te same sprawy, jest wspólny mianownik, jeśli można szukać tego, co łączy, to my będziemy to robić. (…) Trzeba współpracować. - Warto łączyć działania na rzecz jakości życia Polaków, na rzecz obniżenia kosztów życia. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, wszystkich traktujemy poważnie - oznajmił Kosiniak-Kamysz.