Zaskakujący kandydat Lewicy w badaniach. Nowe nazwisko w grze

Władze Nowej Lewicy w środę mają poznać ostateczne wyniki badań, które określą profil kandydata lub kandydatki Lewicy z największymi szansami na "dobry wynik" w wyborach prezydenckich.

Nastroje w partii nie są jednak entuzjastyczne, bo jak nieoficjalnie przyznaje troje ważnych polityków tego ugrupowania, ich kandydat "może walczyć o przebicie pięciu procent". – Pewnie mówimy o maksimum na poziomie 7 procent, choć to byłby dobry wynik – przyznaje jeden z parlamentarzystów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

– Start Rafała Trzaskowskiego oznacza, że nasi wyborcy będą chcieli głosować na niego już w pierwszej turze. To są dla nas bardzo trudne wybory – mówi jeden z posłów. Z tego powodu lista polityków Nowej Lewicy, którzy chcieliby stanąć w takim wyścigu, nie jest długa. Robert Biedroń w programie "Tłit" WP przyznał też, że choć Lewica chciała postawić na kandydatkę, sytuacja jest dynamiczna i wskazanie mężczyzny nie jest wykluczone.

Według informacji WP w badaniach zleconych przez Lewicę jest nazwisko prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego. – Jest słabo rozpoznawalny, ale to on wprowadza hasła Lewicy w życie: budował mieszkania, wprowadził 7-godzinny dzień pracy w urzędzie, jest spoza wielkiego miasta i myślę, że byłby zadowolony z propozycji startu – wskazuje jeden z przedstawicieli Lewicy. Inny dodaje, że Kukucki ma szansę na start, jeżeli nie zdecyduje się na to żadna z kobiet Lewicy.

Biedroń: "Sytuacja jest dynamiczna"

- Do tej pory na giełdzie nazwisk były kobiety, ale z badań nie wynika jednoznacznie, że takie jest oczekiwanie naszego elektoratu – mówił w WP Robert Biedroń. Dodatkowo współprzewodniczący Nowej Lewicy przyznał, że w przypadku kandydatury ministry rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk zrozumiałe będą pytania o łączenie kampanii z pracą w resorcie, co ugrupowanie bierze również pod uwagę. Według partyjnych kolegów Dziemanowicz-Bąk nie chciałaby zostawiać resortu na czas urlopu, a tym bardziej nie ma mowy o podaniu się do dymisji.

Politycy Lewicy spodziewają się też, że Dziemianowicz-Bąk w przyszłym roku będzie chciała walczyć o przywództwo w partii, dlatego start w wyborach prezydenckich musi również rozważać w tym kontekście. – Jeśli dostanie słaby wynik, to ją może osłabić – mówi jeden z polityków. – Gdyby chciała rządzić partią, musi się wzmocnić w strukturach, więc kampania pozwoliłaby jej nadrobić braki w regionach – zauważa inny rozmówca.

Zobacz także Nawrocki pójdzie na urlop. IPN składa deklarację

Według źródeł WP do startu Dziemianowicz-Bąk może skłonić też to, że część partii namawia do kandydowania Magdalenę Biejat. – To Dziemianowicz-Bąk chce być kobietą numer jeden na Lewicy – twierdzi polityk, z którym rozmawiamy. Ale start Magdaleny Biejat też nie jest przesądzony.

– Po starcie w wyborach na prezydenta Warszawy nie ma pewności, czy zgodzi się na kolejną kampanię. To zawsze musi być decyzja rodziny, współpracowników i dotąd entuzjazm nie był widoczny– mówi kolejny z naszych rozmówców.

Z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski, który również może walczyć o przywództwo na Lewicy, deklarował, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Oficjalnie kandydat Lewicy ma zostać przedstawiony w połowie przyszłego miesiąca. Pierwszą możliwą datą jest konwencja planowana na 15 grudnia.

Zobacz także Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Mamy najnowszy sondaż prezydencki

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby to Agnieszka Dziemanowicz-Bąk była kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich, mogłaby liczyć na 7,5 proc. poparcia w pierwszej turze głosowania. W badaniu ministra rodziny plasuje się na piątym miejscu - za Rafałem Trzaskowskim, Karolem Nawrockim, Sławomirem Mentzenem i Szymonem Hołownią.