Zaskakujące wyznanie polityka PiS. Były minister zdrowia wystosował apel

- Zazdroszczę Australii takiego rządu - powiedział w poniedziałek w programie "Newsroom" WP były wiceminister zdrowia, poseł PiS Bolesław Piecha. W ten sposób skomentował sprawę tenisisty Novaka Djokovicia, który został odesłany z Australii przez brak szczepienia przeciw COVID-19. Słowa Piechy komentował we wtorek w programie "Tłit Wirtualnej Polski były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO). - Ja oczywiście merytorycznie z tą częścią wypowiedzi się zgadzam, ale prosiłbym, żeby pan Piecha się nie uświęcał, występując w mediach. To on podnosi rękę za tym, żeby ten rząd trwał. Apeluję do ministra Piechy: panie ministrze, panie pośle, jeżeli pan zazdrości rządu Australii, to niech pan podniesie rękę w sprawie takiej, żeby rząd w Polsce był choć trochę podobny do rządu, który potrafi podejmować jakiekolwiek decyzje - stwierdził. - Jeśli minister Piecha chce mieć inny rząd, który podejmuje decyzje, rączka w dół i rządu nie ma - dodał Arłukowicz.