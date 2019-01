Zaskakujące wyjaśnienia Stefana W. po ataku na Adamowicza

Była dziewczyna "wrobiła go w napady z bronią w ręku", a w areszcie był podtruwany "jajami tasiemca". Takie zeznania miał złożyć Stefan W. w prokuraturze zaraz po ataku na prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Do rzekomych zeznań Stefana W. dotarł tygodnik "Sieci". Nożownik z Gdańska dzień po ataku miał opowiadać w prokuraturze historię swojego życia. Twierdził, że w czasach młodości, kiedy był leczony psychiatrycznie (miał wtedy 12 i 14 lat), poznał dziewczynę, która później została prokuratorem. Przeciwny ich związkowi miał być jej ojciec, który zajmował wysokie stanowisko w ministerstwie sprawiedliwości.

Jak zweryfikowali to śledczy, prokurator o nazwisku podawanym przez Stefana W. to osoba, która sporządzała akt oskarżenia przeciwko niemu po napadach na bank. Napastnik miał powiedzieć w prokuraturze, że dziewczyna i jej ojciec "wrabiają go w napady z bronią w ręku". Wyjaśnienia te są "bełkotliwe" i "niespójne", zdaniem śledczych.