Atak na Adamowicza. Nożownik podrobił przepustkę dla dziennikarzy

Identyfikator znaleziony przy Stefanie W., który nożem zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, nie jest oryginalną plakietką przygotowaną dla dziennikarzy przez organizatorów 27. finału WOŚP w Gdańsku. Nożownik prawdopodobnie podrobił przepustkę.

- Według naszej oceny to nie jest nasz identyfikator. Możliwe, że mężczyzna sam wykonał dla siebie plakietkę, ale to już ustala policja. My nie widzieliśmy tej plakietki. Każdy przedstawiciel mediów był zobowiązany do noszenia identyfikatora na szyi, na smyczy. Plakietki nie były imienne - powiedział portalowi Wawrzyniec Rybak z Regionalnego Centrum Wolontariatu.