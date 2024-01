Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Rząd planuje zmiany

Jak jednak wyjaśnił wiceminister Sebastian Gajewski, obecnie trwają prace nad ustaleniem kwoty podwyżki zasiłku pogrzebowego. - Pracuję w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć, czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania.