Wyższy zasiłek pogrzebowy? Znamy stanowisko rządu

Ceny pogrzebu. Wielkie kwoty

Przygotowanie ciała zmarłego waha się od 300 do 400 złotych. Kremacja kosztuje od 700 do nawet 1000 złotych. Z kolei koszty organizacyjne (przewiezienie trumny, złożenie jej do grobu i zasypanie) mogą sięgnąć 1500 - 2000 złotych.