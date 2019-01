Zarzuty dla wójta za awanturę domową. Znęcał się nad rodziną, wcześniej znieważył strażaków

Sylwiusz J., wójt gminy Żelazków, usłyszał trzy zarzuty. Dwa dotyczą znęcania się nad rodziną, jeden znieważenia funkcjonariuszy publicznych. 60-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

Do awantury doszło w niedzielę wieczorem na obszarze gminy Żelazków (woj. wielkopolskie). 60-latek został zatrzymany w związku z awanturą domową. Mężczyzna usłyszał we wtorek trzy zarzuty. Dwa z nich dotyczą znęcania się nad rodziną, w okresie od sierpnia 2018 r. do 20 stycznia 2019 r. Ostatni ma związek ze znieważeniem funkcjonariuszy publicznych w osobach strażaków PSP w Kaliszu.