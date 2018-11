Areszt nie przeszkodził Zbigniewowi W. Mieszkańcy gminy Daszyna wybrali go na wójta

Zbigniew W. został wybrany w II turze wyborów samorządowych na wójta gminy Daszyna. Wyborcom nie przeszkodził fakt, że 43-latek jest podejrzany o 92 przestępstwa i od maja przebywa w areszcie.

W wyborach samorządowych 2018 Zbigniew W. uzyskał 72.48 proc. poparcia. Za wybraniem go na stanowisko wójta Daszyna głosowało 740 osób, przeciw było 281. Mieszkańcy musieli zagłosował jedynie "tak" lub "nie", bo ze starcia w II turze wycofał się jego kontrkandydat. Niewiele brakowało, a 43-latek zostałby wybrany już dwa tygodnie temu . Wtedy zabrakło mu 28 głosów.

Wójt gminy Daszyna od maja przebywa w areszcie. Zostanie tam minimum do połowy listopada. Jest podejrzany o 92 przestępstwa i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wyłudzać dopłaty do produkcji rolnej z ARiMR w Łęczycy. Sam W. miał również fałszować dokumenty. W 2010 r. został skazany za nielegalne polowanie na dziki. Grozi mu do 12 lat więzienia. Jego adwokat mówi o zemście politycznej.