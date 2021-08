Zarzucają Morawieckiemu oszustwo w głosowaniu. KPRM tłumaczy

Do sytuacji odniosła się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu:

"Każdy poseł ma własną kartę do głosowania, która może być używana w każdym terminalu na sali. Na nagraniu widać, że premier Morawiecki używa swojej karty do głosowania, a po oddaniu głosu zmienia terminal oraz, że minister Dworczyk wraca do miejsca, w którym głosował swoją kartą".