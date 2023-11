"Niekonstytucyjne". TK o zasadach wynagradzania sędziów

Ten nowy model wynagradzania sędziów został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku. Zaskarżyli go I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Krajowa Rada Sądownictwa. I prezes Sądu Najwyższego zwróciła uwagę, że nowe przepisy "opierają model kształtowania wynagrodzeń sędziowskich na uznaniowym - w danym roku - określeniu podstawy tego wynagrodzenia, co oznacza całkowite uzależnienie władzy sądowniczej od pozostałych władz".